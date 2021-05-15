Елизавета Коробова, 15 мая 2021, 08:48 — REGNUM Заявление адвоката Андрея Князева о том, что защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 мая в социальной сети Facebook.
«Для полной картины хотелось бы увидеть количество нолей в сумме выплаченной компенсации, дабы понять, сколько нынче стоит безнаказанно искалечить человека», — пишет Diana P.
Многие пользователи считают сложившуюся ситуацию с этим резонансным ДТП показательным для судебной системы в России. Люди считают, что можно калечить людей на дорогах страны, но только тогда, когда у тебя есть огромная сумма для компенсации.
«Что значит «защита потерпевшей»? Это раз. А если бы в машине у этой дамы находились дети. А если бы кто-то из них погиб. Надо думать не только о себе, но и о других. Этот тип просто на всех плевал», — считает Галина С.
Некоторые комментаторы убеждены, что юристы должны следовать закону и отстаивать принципы российского законодательства, а не заниматься тем, чтобы отмазывать преступников.
«Защита защищала закон и пострадавшего или же вымогала плату? Чьими деньгами этот Билл расплатился? А если денег много и он снова будет людей давить? Что происходит с этой страной?» — возмущается Надежда К.
Часть людей выразила уверенность, что компенсация жертве не может лишить преступника права посидеть в тюрьме. Граждане считают, что виновник ДТП только тогда поймёт тяжесть содеянного, когда окажется в тюремных стенах.
«Сидеть не пересидеть. И причём здесь компенсация? Это типа, что, официальная взятка? Плати и дальше лети, людей убивай? Нет уж, пусть посидит, подумает лет пять. Может быть, тогда одумается или ему кто-нибудь там мозги вправит», — надеется Андрей Ж.
Отдельные пользователи напомнили, что аналогичный случай с актёром Михаилом Ефремовым привёл артиста в тюрьму. Того же пользователи желают Биллу, потому что такой исход был бы справедливым.
«А закон? Мало ли, кто и что просит. Есть закон, нас охраняющий, Провались этот долбанный блогер к едреням феням. Он мне неинтересен. Как закон борется с подобными преступниками? Ефремов, к примеру, сидит, а эта моль, чем лучше?» — задаётся вопросом Александра А.
Нашлись и те, которые считают, что если российский суд сочтёт компенсацию за повод отделаться от реального тюремного срока, то у людей исчезнет надежда на справедливость судебной системы в нашей стране.
«А в случае заведения уголовного дела разве возможен вариант примирения сторон? Может прайс тогда вместо Конституции и законов ввести? Тут ведь, по сути, полшага осталось», — предполагает Вячеслав Т.
Напомним, 14 мая адвокат Андрей Князев заявил РИА Новости, что защита потерпевшей попросила следствие прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы.