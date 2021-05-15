Сеул, , 00:21 — REGNUM Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо планирует впервые в своей карьере снять анимационный фильм. Об этом 14 мая сообщил портал GamesRadar+.

Кинематографист работал над этим проектом с 2018 года и завершил работу над сценарием в январе 2021-го. Пон Чжун Хо сообщил, что сюжет мультфильма расскажет о людях и глубоководных существах и добавил, что картина будет содержать «уникальные элементы фильмов ужасов и боевиков».

Напомним, сейчас Пон Чжун Хо работает над проектом сериала HBO, в основу которого легла та же вселенная, что была показана в «Паразитах». Сюжет будущего шоу расскажет зрителям оригинальную историю.

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