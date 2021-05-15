Вашингтон, , 08:22 — REGNUM У Facebook не получилось помешать попыткам органов, которые хотят ввести запрет на трансфер личной информации пользователей из Европы в Соединенные Штаты, сообщает 14 мая Al Jazeera.

Ирландский правовой регулятор может подать иск, который повлечет за собой запрет на международный трансфер пользовательских данных, сообщил в пятницу, 14 мая, верховный суд Англии и Уэльса. Это может нарушить работу компании и, как утверждает Facebook, окажет разрушительное воздействие на ее бизнес.

Идея иска берет свои корни в заявлении Евросоюза, который обеспокоен, что правоохранительные органы Соединенных Штатов не уважают права граждан ЕС на конфиденциальность и могут использовать их личную информацию в коммерческих целях.

Ирландская комиссия по защите личной информации (DPC) составила два документа в августе, в которых утверждается, что главный механизм Facebook, пересылающий пользовательские данные из ЕС в США не должен быть использован на практике.

Facebook поставила под сомнения оба документа, и обратилась в суд с жалобой. Компания заявила, что ирландский регулятор может своими действиями нанести «разрушительные» и «необратимые» удары бизнесу компании, который рассчитывает на обработку данных пользователей, чтобы помогать таргетированной рекламе.

Верховный суд Англии и Уэльса 14 мая в документе на 200 страниц отклонил жалобы, высказанные Facebook.

Такое решение суда не означает немедленного прекращения трансфера пользовательской информации, но, говорит австрийский специалист по конфиденциальности Макс Шремс, такой исход событий теперь становится неизбежным.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Евросоюзе решили принять новые меры, направленные на соблюдение крупными американскими компаниями, такими как Google, Amazon и Facebook, антимонопольного законодательства, заявляла заместитель главы Еврокомиссии (ЕК)Маргрете Вестагер. Она подчеркнула, что работа названных корпораций в ЕС должна регулироваться более жёстко. В ЕС также хотят гарантировать полную выплату такими компаниями налогов.