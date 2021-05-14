Москва, , 23:55 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 36 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 14 мая официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Кроме этого, за неделю было зафиксировано 12 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения государственной границы дважды в небо поднимались российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.