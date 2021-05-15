15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные о том, что российская военная полиция остановила колонну боевой техники США в Сирии.

Светлана Рыбина, , 07:40 — REGNUM Заявление заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Карпова о том, что в Сирии российская военная полиция остановила колонну боевой техники США, не сообщившую о своём передвижении, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 мая в социальной сети Facebook.

Российская военная полиция в Сирии Msb.gov.tr

«Американский табор в своём репертуаре. Бродит без разрешения, но тут российская полиция попросила предъявить документы, а у военных США, как обычно, отговорки, мол, мы тут не местные, потерялись», — написал Viktor D.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия американских военных на территории Сирии являются возмутительным фактом двуличия западного сообщества, которое не замечает факт вмешательства США во внутренние дела этого государства.

«Военные США нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций и передвигались без предварительного уведомления российской стороны в районе города Телль-Тамр. В итоге большое подразделение армии США вынуждено было ретироваться от маленькой группы российских военных, обеспечивавших безопасность движения по трассе», — отметила Рита М.

Некоторые комментаторы считают, что российским военным в Сирии необходимо не дать американцам почувствовать себя хозяевами положения, иначе разворачивать начнут уже колонны военной техники России.

«Правильно сделали! На место ставить надо нехороших людей. Нельзя давать американцам в Сирии возможность чувствовать себя как дома», — поделился своим мнением Дмитрий О.

Российская военная полиция в Сирии Msb.gov.tr

Ряд пользователей заметил, что американские военные повели себя очень спокойно, встретив требовательных российских военных полицейских.

«Обычно американцы идут напролом и им начхать на всех. А вот тут решили быть тихими и спокойными. Как-то нетипично для них», — заметил Кто Т.

Часть людей убеждена, что Соединённые Штаты будут нарушать государственную границу Сирии до тех пор, пока им жёстко не покажут на дверь.

«А что, вот США присутствуют на территории Сирии нелегально. Кто-то ввёл против Вашингтона санкции? ООН? НАТО? Молчок? Что вообще стоит слово Запада, если он выворачивает что угодно наизнанку ради своих интересов?» — задаётся вопросом Иван Е.

В связи с этим отдельны пользователи призвали руководство Российской Федерации как можно скорее выдворить американцев с территории суверенного дружественного государства.

«Пора уже американских военных выпроваживать из Сирии вовсе. Они там, как и террористы, находятся незаконно. То бишь нелегально. То бишь быть их там не должно», — считает пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Российская военная полиция в Сирии Msb.gov.tr

Напомним, 13 мая заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов заявил на брифинге, что в Сирии российская военная полиция остановила колонну боевой техники США, не сообщившую о своём передвижении.