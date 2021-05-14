Лос-Анджелес, США, , 23:49 — REGNUM В сеть выложили новое фото со съёмочной площадки будущего фильма ужасов «Хэллоуин убивает». Изображение было опубликовано 14 мая на twitter-странице журнала Empire.

«Майкл Майерс снова жаждет крови (как и всегда)», — написала администрация аккаунта, добавив в публикацию фотографию с маньяком. На снимке запечатлён держащий нож Майкл Майерс.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1393174503837024256

Премьера фильма ужасов «Хэллоуин убивает» в России состоится 21 октября 2021 года. Снимает картину режиссёр Дэвид Гордон Грин, главные роли в ней исполнят Джейми Ли Кертис, Джуди Грир и Энди Мэтичак. Майкла Майерса сыграют Джеймс Джуд Кортни, Ник Кастл и Айрон Амстронг.

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