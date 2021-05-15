15 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение украинского эксперта о том, что Украина оказалась в «геополитическом» одиночестве.

Светлана Рыбина, , 08:14 — REGNUM Заявление украинского политического эксперта и экономиста Андрея Головачёва о том, что Украина находится в «геополитическом» одиночестве, так как страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада всё ещё не воспринимают её как часть своего «проекта», вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 мая в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Геополитики без субъектности не бывает. Так что всё нормально, одиночество в геополитике Украине не грозит по определению», — написал Руслан С.

Многие пользователи указали на то, что Украина оказалась в одиночестве, потому что потеряла самостоятельность в решении геополитических вопросов. Такая страна оказалась попросту никому не интересна.

«Так хотели же самостийности. Скакали же за неё. От мамкиной сиси отказались, пошли в Европу, а в Европах своих дармоедов хватает», — отметила Maria C.

Беспорядки на Украине Mstyslav Chernov Unframe

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Украина нужна была Западу лишь в качестве оружия против Российской Федерации, но дать ей возможность оказаться в своём составе никто решиться так и не смог.

«Украина сейчас — это живая торпеда против России. Больше она ни для чего не нужна, ни США, ни Европе», — указал Владимир Н.

«Какое одиночество. Она разменная монета в большой игре, а это практически в гуще событий. Только вот фишка не может быть игроком по определению», — считает Дмитрий Ш.

Киев. Украина. Фото с веб-камеры

Другие считают, что Украина могла бы быть в составе другого геополитического объединения, но тот факт, что она является предателем по отношению к России, заставляет другие государства презирать руководство этой страны.

«Во все века и времена предателей никогда и нигде не любили, их только использовали в своих целях. Итог: Россию предали, а Европе Украина не нужна или нужна, но только как средство против нашей страны», — поделилась своим мнением Natalja M.

Нашлись и те, которые предположили, что Украина полностью оказалась в заложниках фашистской идеологии, а этот факт не сочетается с прогрессивными идеями Запада. Поэтому инструмент стал просто не нужен мастеру, и его оставили ржаветь.

Майдан Mstyslav Chernov

«Украина действительно геополитически одинока, но по иной причине. Просто потому, что избрала для себя крайне архаичный тип политического режима. Это как в далёких уже 30-х годах прошлого века в Европе, где, куда ни плюнь — попадешь в фашистский режим. Но с тех пор произошло много всякого, и такие режимы вышли из моды. В общем, надо иметь весьма своеобразный способ мышления, чтобы установить у себя сегодня нечто, более всего напоминающее Польшу времён санации», — пишет Михаил Л.

Напомним, 14 мая на сайте издания «Главред» украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев заявил, что Украина находится в «геополитическом» одиночестве, так как страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада всё ещё не воспринимают её как часть своего «проекта».