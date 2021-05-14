Вашингтон, , 23:47 — REGNUM В Вооруженных силах США затаилось обширное расистское подполье, сообщает издание Stars&Stripes со ссылкой на Центр экстремизма Антидиффамационной лиги.

По мнению авторов материала, никто не может сказать точно, сколько сторонников белого расизма служат в армии, национальной гвардии, ВВС и на флоте, но нельзя сомневаться в том, что их много.

При этом указывается, что неизвестна даже степень неосведомленности военного руководства в этой сфере.

В качестве доказательства своей точки зрения авторы приводят показания бывшего члена «Белого арийского сопротивления» (WAR) Чака Лика.

«Мы вербовали военных в свое движение сторонников превосходства белой расы с идеей создать актив для будущих действий», — заявил он, пояснив, что предпочтение отдавалось тем, кто числится на хорошем счету и делает карьеру.

Эти люди не должны были ничем себя проявлять, занять высшие позиции в Вооруженных силах и правоохранительных структурах и выступить в «нужный момент».

Таким моментом должна стать «расовая война, во время которой сторонники превосходства белой расы, находящиеся на руководящих постах, помогут движению, одновременно препятствуя попыткам правительства остановить нужные процессы».

Результатом такой расовой войны должно быть создание белого этногосударства в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в Вооруженных силах, государственном аппарате и иных структурах США активно продвигаются субкультуры не только различного расового толка, но и разнообразных сексуальных меньшинств.

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