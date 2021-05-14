Белград, 14 мая 2021, 23:51 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в рамках двухдневного рабочего визита в Россию 14 мая в Москве встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Вулин после встречи отметил, что отношения между Сербией и Россией никогда не были на столь «высоком уровне, такими честными и содержательными».
По его словам, Патрушев является «большим другом Сербии», который хорошо знает Сербию и следит за всеми событиями на Балканах.
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