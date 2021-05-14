Белград, 14 мая, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в рамках двухдневного рабочего визита в Россию 14 мая в Москве встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Вулин после встречи отметил, что отношения между Сербией и Россией никогда не были на столь «высоком уровне, такими честными и содержательными».

Александром Вучичем и президентом [России] Владимиром Путиным мы можем констатировать, что мы принадлежим к тому поколению сербов, которое может сказать, что оно работало с Россией наилучшим образом, что оно защищало интересы Сербии и, следовательно, интересы России». Александр Вулин «Благодаря личным контактам между президентом [Сербии]и президентом [России]мы можем констатировать, что мы принадлежим к тому поколению сербов, которое может сказать, что оно работало с Россией наилучшим образом, что оно защищало интересы Сербии и, следовательно, интересы России».

По его словам, Патрушев является «большим другом Сербии», который хорошо знает Сербию и следит за всеми событиями на Балканах.