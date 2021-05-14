Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM Netflix заказал производство сериала, который будет представлять собой спин-офф популяного шоу «Бриджертоны». Об этом 14 мая сообщил портал The Wrap.

В центре повествования нового будет находиться молодая королева Шарлотта, сюжет расскажет о её «взлетё и любовной жизни». Зрителей также познакомят с историями юности Вайолет Бриджертон и леди Данбери. Над созданием сценария будет работать исполнительный продюсер «Бриджертонов» Шонда Раймс.

В январе 2021 года Netflix сообщил, что сериал «Бриджертоны» стал самым успешным многосерийным проектом Netflix за всю историю потокового сервиса. В апреле 2021-го онлайн-кинотеатр назвал имена актёров, которые снимутся во втором сезоне сериала.

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