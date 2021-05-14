Шанхай, Китай, , 23:20 — REGNUM Сегодня, 14 мая, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что новым главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стар» станет финн Кари Ялонен.

61-летний специалист уже имел опыт работы в Континентальной хоккейной лиге. В период с 2011 по 2013 год он возглавлял «Торпедо», а затем на один сезон возглавил «Лев», с которым смог дойти до финала Кубка Гагарина.

Ранее Ялонен работал в швейцарском «Берне», но в марте 2020-го был уволен со своего поста.

В рамках прошедшего регулярного чемпионата «Куньлунь» стал последней командой Восточной конференции, добыв лишь 12 побед в 60 матчах первенства.