Редвуд-Сити, США, , 23:17 — REGNUM Владельцы консолей Xbox, купившие игру Mass Effect Legendary Edition, жалуются на критические сбои. Об этом 14 мая сообщил сайт поддержки Electronic Arts.

По имеющейся у разработчиков информации, с «вылетами» сталкиваются как владельцы Xbox One, так и обладатели новых консолей Xbox Series X/S. Сотрудники поддержки сообщили, что сейчас авторы игры пытаются решить проблему совместно с Microsoft. В качестве временного решения проблемы они предложили геймерам предпринять ряд шагов.

Напомним, релиз ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии Mass Effect состоялся 14 мая 2021 года. Игра вышла на ПК и консолях PlayStation и Xbox.

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