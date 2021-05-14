Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM В будущем фильме «Блэйд», главную роль в котором исполнит Махершала Али, появятся такие персонажи из комиксов Marvel, как Даймон Хеллстром и Ганнибал Кинг. Об этом 14 мая сообщил портал That Hashtag Show.

Источники издания утверждают, что эти персонажи появятся в «Блэйде» в качестве героев второго плана, а впоследствии получат больше экранного времени в фильме «Сыновья полуночи» по одноимённому комиксу. Пока нет информации о том, вернётся ли Том Остин к роли Хеллстрома, которого он сыграл в сериале Hulu, предполагается, что к проекту будет привлечён другой актёр.

Напомним, роль Ганнибала Кинга в фильме «Блэйд 3: Троица» исполнил Райан Рейнольдс. Возвращение актёра к ней маловероятно, поскольку в будущих фильмах Marvel он должен будет сыграть Дэдпула.

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