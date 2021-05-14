Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Разработчики симулятора создания программ космических полётов Kerbal Space Program 2 (KSP 2) выпустили видео, в котором рассказали о системе обучения игроков. Видео было опубликовано 14 мая на YouTube-канале проекта.

Создатели KSP 2 планируют объяснять геймерам сложные научные принципы, связанные с функционированием космических летательных аппаратов, при помощи серии мультфильмов. Геймеры будут получать доступ к анимационным видео по ходу игры.

Ранее Intercept Games сообщила, что решила отложить релиз Kerbal Space Program 2 на 2022 год. Напомним, начальный этап разработки игры сопровождался скандалом. Изначально реализацией проекта занималась студия Star Theory. В июне 2020 года её бывшие сотрудники сообщили, что действия издателя Take-Two стали причиной закрытия компании в марте 2020-го.

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