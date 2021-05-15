Вашингтон, 15 мая, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Американские потребители — инженеры экономики США — взяли неожиданную передышку в своих тратах в апреле, когда ослабла поддержка социальных пособий. Об этом 14 мая сообщает Al Jazeera.

Russ Allison Loar Продажа брендовых медицинских масок. Помона, штат Калифорния, США

Розничные продажи в Соединенных Штатах внезапно упали в апреле на фоне того, как правительственная поддержка в виде стимулирующих выплат ослабла. Тем не менее, сообщает издание, рост продаж ожидается в ближайшее время в преддверии перезапуска экономики.

Отчет министерства торговли США в пятницу, 14 мая, показал, что рыночные продажи поднялись в марте намного выше, чем ожидалось. Также было зафиксировано, что американцы начали тратить деньги не столько на покупки, сколько на рестораны и бары.

Напомним, в конце апреля число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 553 тыс., что стало одним из самых низких показателей с начала пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.