Нью-Йорк, США, 14 мая 2021, 22:51 — REGNUM Пока в штаб-квартире ООН продолжает действовать масочный режим, хотя американский президент Джо Байден и объявил о послаблениях, сообщил 14 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Пока в штате Нью-Йорк не сняты ограничения, связанные с ношением медицинских масок, масочный режим для сотрудников штаб-квартиры ООН остаётся, пояснил дипломат.
Напомним, накануне, 13 мая, Байден заявил, что тем, кто вакцинировался от коронавируса, можно не носить маску.
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