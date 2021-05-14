Нью-Йорк, США, , 22:51 — REGNUM Пока в штаб-квартире ООН продолжает действовать масочный режим, хотя американский президент Джо Байден и объявил о послаблениях, сообщил 14 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Пока это правило ещё не действует в штаб-квартире, хотя мы, конечно, рады услышать соответствующее заявление от Белого дома».

Пока в штате Нью-Йорк не сняты ограничения, связанные с ношением медицинских масок, масочный режим для сотрудников штаб-квартиры ООН остаётся, пояснил дипломат.

Дюжаррик «Однако сделанное заявление — это очень позитивный сигнал».

Напомним, накануне, 13 мая, Байден заявил, что тем, кто вакцинировался от коронавируса, можно не носить маску.

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Байден "Если вы привились, вы можете жать друг другу руки, обниматься. Если нет, то, пожалуйста, носите маску».

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