Лондон, 14 мая 2021, 22:48 — REGNUM Командование британских ВМС признало успешными испытания усовершенствованной торпеды Spearfish, сообщает пресс-служба военного флота Британии.
Испытания проводились в районе Багамских островов с борта атомной подводной лодки S122 Audacious класса Astute.
По утверждению пресс-службы, торпеда показала высокую эффективность на ряде глубин, включая предельно возможные для торпедных пусков.
Подводная лодка HMS Audacious выпустила в ходе испытаний пять модернизированных тяжёлых торпед Spearfish.
По некоторым данным, модернизация торпед Spearfish проводилась с целью устранения проблем в системе наведения.
ВМС Британии утверждают, что теперь этот боеприпас полностью готов к боевому применению.
По утверждению британских военных, модернизированные торпеды Spearfish способны поражать надводные корабли и подводные лодки на дальности до 60 км. Торпеда с 300-кг боевой частью способна развивать скорость до 80 узлов.
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