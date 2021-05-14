Москва, , 23:18 — REGNUM Модель Анастасия Решетова выпустила документальный фильм о самой себе. Ролик был опубликован 14 мая на её YouTube-канале.

В фильме под названием «Мой монолог» модель рассказала о своём детстве, материнстве и отношениях с рэпером Тимати. Решетова объяснила, почему рассталась с популярным исполнителем: «Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему».

Ранее Анастасия Решетова похвасталась покупкой новых часов в историях своего Instagram-аккаунта. Стоимость аксессуара оценивается в 20 млн рублей.

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