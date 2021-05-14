Рим, , 22:34 — REGNUM Сегодня, 14 мая, портал Il Tempo сообщил о намерениях полузащитника Генриха Мхитаряна покинуть «Рому» в летнее трансферное окно.

По данным источника, игрок может отказаться от опции продления контракта с «римлянами» еще на год из-за нового главного тренера команды Жозе Моуриньо, который вступит в свою должность перед следующим сезоном. Действующее соглашение Мхитарян с «Ромой» истекает по окончании этого сезона.

Сообщается, что игрок уже обратился к своему агенту Мино Райоле с просьбой найти ему новый клуб. Он хочет получить контракт на два года с заработной платой пять миллионов евро.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 32 матчах чемпионата Италии и набрал в них 21 (11+10) очков.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Милана» к услугам игрока.