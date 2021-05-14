Москва, , 22:27 — REGNUM Россия возобновляет ранее приостановленное авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили 14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточняется, решение об этом принято на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидемической обстановки в указанных странах.

С 25 мая будет возобновлено выполнение следующих авиарейсов: Москва — Рейкьявик (два раза в неделю), Москва — Валлетта (два раза в неделю), Москва — Канкун (три раза в неделю), Москва — Лиссабон (три раза в неделю), Москва — Джидда (три раза в неделю), Грозный — Джидда (один раз в неделю) Махачкала — Джидда (один раз в неделю).

Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Кроме этого, с указанной даты на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов с Финляндией, Южной Кореей и Японией.