Москва, , 22:23 — REGNUM Комик Семён Слепаков в стихах признался, что развелся со своей женой. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 14 мая.

В своём профиле Слепаков опубликовал пост, в котором ответил «доброжелателям» на обвинения в продажности. Также комик в одном из четверостиший «пролил свет» на ситуацию в семье: «Я в браке давно уж не состою… Нас прошлой осенью развели».

В 2019 году журналистка Ксения Собчак заявила о разводе Семёна Слепакова с супругой Кариной. Однако комик никак не прокомментировал её слова.

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