Милан, Италия, , 22:19 — REGNUM Сегодня, 14 мая, бывший нападающий «Интера» Никола Вентола поделился информацией о том, где свою карьеру продолжит форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес.

«Лаутаро Мартинес перейдет в «Атлетико». Все согласовано. Мне сказали, что сделка заключена, и она будет хорошо оплачена», — приводит слова Вентолы портал Marca.

В текущем сезоне Мартинес принял участие в 46 матчах за «Интер» во всех турнирах и набрал 27 (18+9) очков по системе «гол+пас».

Его действующий контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.