Вирджиния, США, , 08:24 — REGNUM Суд штата Вирджиния, США, приговорил бывшего спецназовца Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам заключения. Приговор вынесли по делу о шпионаже в интересах России, сообщает 14 мая Associated Press.

Обвинение требовало вынести наказание в виде 17 лет заключения. В тоже время, защита просила назначить только пять лет тюрьмы.

Во время суда обвиняемый признал свою вину и, попросив прощения, указал, что «стал жертвой российской разведки».

Согласно истории, российские спецслужбы шантажировали Дзибински-Деббинса раскрытием подробностей его личной жизни.

Отметим, что 46-летний осужденный сознался, что с декабря 1996 года по январь 2011 года он якобы сотрудничал с российской разведкой. За это время он несколько раз ездил в Россию для встречи с представителями спецслужб.

Дзибински-Деббинс был офицером в американских сухопутных силах. С 1998 года по 2005 год он служил в химических подразделениях, а после, уже будучи капитаном, перешел в спецназ. При этом минюст США указал, что мужчина поменял часть по приказу российской разведки.