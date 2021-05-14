Манчестер, Великобритания, , 22:13 — REGNUM Сегодня, 14 мая, стало известно, что в воротах «Манчестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» появится Скотт Карсон.

Следовательно, этот матч станет первым для 35-летнего голкипера в составе «горожан». Он перешел в манчестерский клуб еще летом 2019 года на правах аренды из «Дерби Каунти». Карсон не играл в матчах АПЛ на протяжении последних 10 лет.

Его последний матч в чемпионате Англии состоялся в мае 2011 года, когда он, защищая цвета «Вест Бромвича», пропустил три мяча от «Ньюкасла», встреча закончилась со счетом 3:3.