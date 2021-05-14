Иерусалим, , 22:09 — REGNUM Свыше двух тыс. палестинских ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю с начала последней эскалации конфликта, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По утверждению военных, не менее половины этих ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».

«По состоянию на 19:00 с начала операции «Стражи стены», из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более двух тысяч ракет, из которых около 350… упали в секторе Газа. Системой ПРО «Железный купол» перехвачено около одной тысячи ракет», — указано в сообщении.

Напомним, утром 14 мая израильские военные заявляли о 1,8 тыс. ракет, запуск которых по Израилю был произведен из сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая происходит очередное обострение противостояния палестинцев и Израиля. Общее количество погибших и раненых уже превысило тысячу человек.

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