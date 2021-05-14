Иерусалим, 14 мая, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Свыше двух тыс. палестинских ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю с начала последней эскалации конфликта, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

(сс) Yoav Keren (יואב קרן) Город Холон (Израиль) после обстрела.

По утверждению военных, не менее половины этих ракет было перехвачено системой ПРО «Железный купол».

«По состоянию на 19:00 с начала операции «Стражи стены» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более двух тысяч ракет, из которых около 350… упали в секторе Газа. Системой ПРО «Железный купол» перехвачено около одной тысячи ракет», — указано в сообщении.

Напомним, утром 14 мая израильские военные заявляли о 1,8 тыс. ракет, запуск которых по Израилю был произведен из сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая происходит очередное обострение противостояния палестинцев и Израиля. Общее количество погибших и раненых уже превысило тысячу человек.