Ижевск, , 22:08 — REGNUM В Ижевске днем 14 мая произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла напротив дома №255-а по улице Удмуртской. С автобусом «НЕФАЗ» столкнулся автомобиль KIA Rio. В результате пострадали четверо взрослых пассажиров автобуса, трое были доставлены в медицинские учреждения.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на автодороге Лесной — Горный в Свердловской области опрокинулся автобус. Пострадали шестеро человек. Пять пассажиров обратились к медикам, помощь оказывается и водителю автобуса. Травмы пассажиров являются незначительными, уточнили в ГИБДД. По предварительной версии, 57-летнему водителю автобуса № 4 внезапно стало плохо во время движения.

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