Цюрих, Швейцария, , 22:07 — REGNUM Сегодня, 14 мая, портал BBC сообщил о намерении УЕФА перенести место проведения Суперкубок-2021 в другое место.

По данным источника, матч может быть проведен в Стамбула вместо столицы Северной Ирландии Белфаста. Сообщается, что таким образом турецкие власти получат компенсацию за перенесенный финал Лиги чемпионов этого сезона.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 состоится 29 мая в Порту, и в рамках этого матча между собой сразятся «Челси» и «Манчестер Сити». А 26 мая «Вильярреал» встретится с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.