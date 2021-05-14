Саранск, 14 мая, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел совещание, посвященное вопросам развития системы потребительской кооперации в республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сельское хозяйство, Франсиско Гойя, холст, темпера, 1804 — 1806

Здунов подчеркнул, что потребкооперация помогает развитию сельских территорий, решает вопросы обеспечения населения товарами и услугами, способствует повышению уровня занятости населения. В республике система потребкооперации сохранилась, но не во всех районах.

Врио главы республики поручил подготовить отдельную программу развития потребкооперации, в которой необходимо предусмотреть организацию закупок сельхозпродукции у населения, ее дальнейшую переработку и реализацию через собственную торговую сеть.

«У жителей сельской местности, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, должна быть возможность ее реализации. К примеру, люди получают государственную поддержку по социальным контрактам на развитие личных подворий, но при этом у них возникают трудности со сбытом. Эту проблему и решает потребкооперация», — пояснил Здунов.

По итогам совещания правительству республики был дан ряд поручений по развитию системы потребительской кооперации.

Как сообщало ИА REGNUM, объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2020 год составил 76,2 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам предыдущего года вырос на 6,2%. Республика заняла первое место в ПФО и второе место в России по производству яйца и молока на душу населения, лидирует в Приволжском федеральном округе по показателю производства продукции сельского хозяйства на душу населения — 97,7 тыс. рублей на человека (ПФО — 50,2 тыс. рублей).