Вашингтон, 14 мая, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Пользователи Facebook и Instagram в целом ряде стран столкнулись со сбоями в их работе, сообщает 14 мая интернет-ресурс Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения популярных интернет-сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Около 19:40 мск начали поступать сообщения о сбоях Facebook в США, где пользователи жаловались на проблему с авторизацией, на неполадки в ленте новостей, а также сообщали о полном отключении этой соцсети.

В то же время пользователи Instagram из США, Италии, Германии, Британии, Франции и целого ряда других стран заявили о проблемах в новостной ленте, о неполадках в опции Stories, а также жаловались на сбои с авторизацией.

Причины сбоев пока не выяснены.