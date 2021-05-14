Киев, 14 мая, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Пять из шести членов наблюдательного совета энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» прекращают свои полномочия, сообщила пресс-служба НАК вечером 14 мая.

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В заявлении отмечается, что прекращают полномочия соответственно ранее поданным заявлениям Клэр Споттисвуд,Бруно Лескуа,Людо ван дер Хейден,Юлия Ковалив и Наталья Бойко. Таким образом, в составе наблюдательного совета остается только гражданин США Роберт Бенш, то есть наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия «крайне необходимых решений».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 13 мая, тему функционирования набсовета «Нафтогаза» с послами стран G7 обсуждал глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Сегодня встречу с послами стран G7 по этой же теме провел премьер-министр страны Денис Шмыгаль, который заявил, что правительство Украины предложило действующим членам наблюдательного совета госкомпании «Нафтогаз» подписать контракты на ближайший год, а за это время пройдут новые конкурсы.

Отметим, что нынешний состав наблюдательного совета «Нафтогаза» подал в отставку после увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева в обход этого органа.