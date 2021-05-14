Анкара, , 21:31 — REGNUM В Турции создали лёгкую реактивную установку залпового огня, пригодную для установки на бронемашину MRAP Vuran, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на своей странице в Twitter.

Технические характеристики новой РСЗО не раскрываются, однако известно, что установка из 12 направляющих труб использует реактивные снаряды калибром 107 мм.

Реактивная установка разработана компанией Roketsan. Характеристики реактивных снарядов и их производитель также не указываются.

Лёгкая РСЗО может устанавливаться на бронеавтомобиль MRAP 4Х4 производства турецкой компании BMC Otomotiv, в базовой версии предназначенный для перевозки двоих членов экипажа и девяти пехотинцев с вооружением.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2020 году выручка «Технологии» из Обнинска составила свыше 7 млрд рублей