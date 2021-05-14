Анкара, 14 мая, 2021, 21:31 — ИА Регнум. В Турции создали лёгкую реактивную установку залпового огня, пригодную для установки на бронемашину MRAP Vuran, сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Технические характеристики новой РСЗО не раскрываются, однако известно, что установка из 12 направляющих труб использует реактивные снаряды калибра 107 мм.

Реактивная установка разработана компанией Roketsan. Характеристики реактивных снарядов и их производитель также не указываются.

Лёгкая РСЗО может устанавливаться на бронеавтомобиль MRAP 4Х4 производства турецкой компании BMC Otomotiv, в базовой версии предназначенный для перевозки двух членов экипажа и девяти пехотинцев с вооружением.