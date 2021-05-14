Бергамо, Италия, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 13 мая, украинский портал Tribuna.com рассказал об интересе некоторых европейских топ-клубов к полузащитнику «Аталанты» Руслан Малиновский.

По данным источника, украинский футболист попал в сферу трансферных интересов миланского «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

В текущем сезоне Малиновский принял участие в 33 матчах чемпионата Италии и набрал 18 (7+11) очков по системе «гол+пас». Его трансферная стоимость оценивается в 21 миллионов евро.

У 28-летнего хавбека действует контракт с «Аталантой» до лета 2023 года.