Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис на протяжении 51 дня не встретилась с журналистами, чтобы ответить на вопросы по поводу миграционного кризиса, о котором с возмущением пишут многие американские СМИ. Тем не менее, спикер палаты представителей США Ненси Пелоси в четверг, 13 мая, встала на защиту Харрис, сообщает 14 мая Fox News.

Пелоси заявила о своей уверенности в том, что Харрис способна найти первопричину миграционного кризиса, а также расхвалила работу администрации президента США Джо Байдена, которая уже много сделал для того, чтобы «перестроить» иммиграционную систему.

«Я думаю, что она отлично подходит для этого», — сказала Пелоси указывая на дипломатические усилия, которые предпринимаются, чтобы мигранты не покидали свои страны.

Напомним, 12 мая генеральный прокурор штата Аризона Марк Брновичпризвал найти новую кандидатуру на пост ответственного за решение миграционных вопросов и отстранить от этих обязанностей вице-президента Камалу Харрис. Необходимость этого Брнович объяснил тем, что «ее (Харрис) отношение к кризису является абсолютно кошмарным».

Как сообщало ИА REGNUM, Лора Райс, экс-заместитель главы Министерства внутренней безопасности (DHS) США, рассказала Breitbart News в четверг, 13 мая, что администрация президента США Джо Байдена, партия Демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки, как потенциальных избирателей-демократов.