Киев, , 21:16 — REGNUM Последние заявления президента России Владимира Путина, касающиеся Украины, являются «очень недружественными» и требуют реакции Запада, заявила вечером 14 мая в эфире украинского телевидения народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

Депутат заявила, что иностранные политики, к которым относится и президент России, не имеют права давить на украинскую власть и вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Также она дала понять, что ответом на эти заявления может быть усиление санкций в отношении России со стороны Запада.

«Я хочу напомнить россиянам, что они уже находятся под санкциями, и о том, что эти санкции могут быть усилены. По крайней мере мы слышали такие заявления от наших европейских друзей и от американцев», — отметила Янченко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ заявил, что Украина постепенно становится неким антиподом России, этакой «Анти-Россией», и это очень печально. Также президент заявил, что Украина требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности России.