Киев, 14 мая, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 14 мая внес в Верховную раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с занимаемой должности.

Ігор Перебийніс Максим Степанов

Эту информацию прессе подтвердили в аппарате парламента Украины.

При этом сам Степанов в эфире украинского телевидения заявил, что не писал заявления об отставке, и напомнил, что разговоры о его уходе с должности продолжаются в кулуарах Рады уже более полугода.

«По сути дела, эти слухи о моей отставке начались через месяц после моего назначения… Я с удовольствием пообщаюсь с депутатами, в том числе «Слуги народа»… отвечу на все вопросы, которые у вас есть, потому что вы должны знать ответы. Готов услышать абсолютно конкретизированные претензии, а не мантры под названием «провал», — заявил чиновник.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщает, что ранее сегодня Степанов был в офисе президента, где Владимир Зеленский предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию. Поскольку министр не дал четкого ответа, к вечеру в Раду внесли представление о его увольнении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в «Слуге народа» заявили, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшкоявляется единственным претендентом на пост главы минздрава страны в случае отставки Степанова. Также в президентской партии уточнили, что главной претензией к главе минздраваявляется провал вакцинации.