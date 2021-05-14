Турин, Италия, , 21:02 — REGNUM Сегодня, 14 мая, портал Goal.com сообщил, что полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вернется в Бразилию.

По данным источника, в течение ближайших нескольких дней Дуглас Коста будет согласовывать детали контракт с бразильским «Гремио». В этом клубе Коста дебютировал на профессиональном уровне.

Текущий сезон 30-летний хавбек проводит в составе мюнхенской «Баварии» на правах аренды. По окончании сезона он станет свободным агентом.

Дуглас Коста набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в 11 матчах чемпионата Германии.