14 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Младжан Джорджевич, , 22:04 — REGNUM На данный момент многим это может показаться неправдоподобным, но личный режим Александра Вучича в Сербии вступил в последнюю, завершающую фазу своего существования. С 2012 года этот режим основывается на нескольких крепких столпах: международной поддержке, внутренней поддержке, преступности и слабости оппозиции. Некоторые из этих столпов ослабли, а некоторые вступают в конфликт друг с другом.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первая и самая важная опора — это международная поддержка: Вашингтон, Берлин и Брюссель будут держать Вучича у власти и хлопать его по плечу, пока он будет выполнять их геополитические приказы. И за последние девять лет он выполнил все, что от него просили: он сдал всё в Косово и Метохии. Жители Лепосавича или Северной Митровицы, городов на севере Косово, наверное, помнят, что до прихода к власти Вучича на месте работала местная администрация Республики Сербии, гражданская защита (по существу министерство внутренних дел) Республики Сербии, сербская судебная система и прокуратура, сербская телекоммуникационная сеть и телефонный код Сербии, электричество поступало из Сербии, а проезд в Сербию был свободным, безо всякой таможни и границ. Ничего этого уже не существует.

Вучич успешно скрывал от населения страны девятилетнюю продажу суверенитета, параллельно подавляя голоса протеста в Косово с помощью подконтрольных ему преступников. Оливер Иванович, сербский оппозиционный политик, убитый в Митровице, — печальный пример того, что случается с теми, кто осмелился им противостоять.

Выборы президента Сербии Александра Вучича pravda.rs

Однако теперь настала очередь последней уступки — той, которую уже не удастся скрыть. Вашингтон, Берлин и Брюссель требуют юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной. Они требуют признания и членства для так называемого Косово в ООН. И они требуют этого как можно скорее.

Вучич рад был бы подписать это соглашение (и все остальные он подписал без промедления), но он знает, что не сможет «продать» его гражданам Сербии и своим избирателям. И вот мы подошли ко второй опоре его власти. Несомненно, многие граждане поддерживают правящую Сербскую прогрессивную партию (СНС). Некоторых соблазнили, некоторых обманули, некоторых шантажировали, но многие (вполне обоснованно!) ненавидят прежнюю власть и видят способ борьбы против нее через членство в СНС. Однако Вучич знает, что их терпение на исходе, что прошло уже девять лет и что он не сможет всегда оправдываться историей о виновности предыдущего режима. Он лично поклялся этим избирателям, что будет защищать Косово и Метохию, в отличие от «желтых предателей».

Если он подпишет юридически обязывающее соглашение, эта маска упадет. Вот почему он пытается торговаться с гражданами. Во-первых, он снизил цену на Косово («у нас нет ни одного метра в Косово», «в Джяковице нет сербов», «мы не знаем, где наша граница», «у нас ничего нет на озере Газиводе» — это все его слова). Кроме того, он всеми способами пытается уменьшить значение Резолюции 1244. Одним из важнейших шагов в этом процессе является ухудшение отношений с Россией — через выдуманные «шпионские дела», обвинения проправительственных таблоидов в том, что Россия стоит за насильственными протестами в Белграде, вплоть до отмены участия сербской армии в совместных военных учениях с Россией и Белоруссией всего за день до их начала.

Следующий шаг в торговле — решение Вучича предложить гражданам что-то взамен, т. е. знаменитое «разграничение», о котором он уже договорился со своим партнером Хашимом Тачи. В этом случае Сербия официально признала бы независимость Косово и отдала сепаратистам долину возле городов Прешево, Буяновац и Медведжа, а взамен получила бы четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии. Помимо того факта, что такое предложение является уголовным преступлением по статьям 306 и 307 Уголовного кодекса, опросы общественного мнения (которые для прогрессистов важнее, чем Конституция и закон) показали, что подавляющее большинство сербских граждан выступает против такого соглашения.

Славянский эпос. Коронация сербского царя Стефана Душана Византийским императором, Альфонс Мариа Муха, 1926

Вот почему Вучич решил поднять ставки: отдать Косово в обмен на обещание «Великой Сербии». Ну это уже что-то. Именно поэтому для изучения реакции публики в СМИ появляются различные «нон-пейпер-документы» с нарисованными границами. Вот почему Александр Вулин, рупор Вучича, ходит и везде говорит о некоем «сербском мире».

Цель этого маневра — ударить в националистический барабан и создать у общественности впечатление, что Сербия вот-вот получит что-то взамен, если она признает так называемое Косово. Это делается для того, чтобы успокоить общественность в Сербии простой формулой: отдав Косово, вы получите Республику Сербскую.

Поэтому граждан Сербии просят согласиться на признание Вучичем независимости Косово в обмен на некие обещания «сербского мира», идею изменения границ, которую нам по факту никто не предлагает. Республика Сербская, Черногория, части Македонии — все это призвано заставить сербов промолчать и «проглотить лягушку» — т. е. признание — и спокойно наблюдать, как Косово уходит, ожидая, когда же «Великая Сербия» Вучича из этих нон-пейпер-документов появится на свет.

Конечно, западные державы не допустят никакой Великой Сербии. Насколько Вам, уважаемый читатель, кажется реальным то, что Запад оказывает давление на Белград с целью признания Косово, одновременно открывая вопрос о границах как минимум пяти балканских государств? Они знают, что Вучич отдал бы Косово и за гораздо меньшую цену, из-за чего они, конечно, не будут трогать Боснию и Герцеговину, и особенно Северную Македонию и Черногорию, государства — члены НАТО. Никто нам этого не предлагает, кроме Вучича, который пытается найти приемлемую ложь о сдаче Косово.

А после «урегулирования» Косово западные спонсоры Вучича продвинутся вперед по списку своих внешнеполитических целей: централизация БиГ, отмена автономии Республики Сербской, членство Сербии в НАТО, окончательный отход от России. Они будут ожидать, что Вучич поможет им и в этом. И он это сделает. Если он еще будет у власти.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Третья опора власти Вучича, помимо международной и внутренней поддержки, — это преступность и связи с организованными криминальными группировками. Эти связи всплыли в последние месяцы. Небойша Стефанович, Дияна Хркалович, Андрей Вучич — это вершина пирамиды данного «осьминога преступности», опутавшего всю Сербию. Связь лидеров СНС с мафией стала ясна каждому гражданину Сербии. Важным следствием здесь является то, что ни у кого больше нет иллюзий по поводу борьбы СНС с коррупцией и преступностью. Правящая партия больше не может получать поддержку народа, говоря об этой теме, но все еще может получать деньги от организованной преступности.

Четвертый столп власти — оппозиция. Она, несомненно, находится под давлением режима и в незавидной ситуации, но также она часто сама стреляет себе в ноги. Оппозиционеры упорно отказываются понять, что происходит и в какую игру их втягивает Вучич. Вместо того, чтобы собираться вокруг этих критических точек (Косово, преступность, отсутствие демократии) и, давя на них, наносить удары по власти, оппозиция разделяется на части, ведет переговоры о каких-то уступках, спорит о некоем политическом диалоге, планирует участвовать в очередных сфальсифицированных выборах. Они не видят, что пространство для маневра Вучича уменьшилось, и что теперь появилась возможность уменьшить его власть, предотвратить предательство Косово, начать очищать страну от преступности и освобождать Сербию.

Последняя, завершающая фаза, в которой находится режим Вучича, ясна западным спонсорам, ясна Альбину Курти, Небойше Стефановичу, криминальным кланам, Бебе Поповичу и израильскому маркетинговому магу Асафу Эйсину, покинувшим Вучича в предыдущие месяцы. Единственные, кому это непонятно, — представители сербской оппозиции.

Между тем опытный обманщик, жулик и лжец Александр Вучич предлагает оппозиции диалог вместо свободных выборов, а сербскому народу — «нон-пейпер» вместо Косово.