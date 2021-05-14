Саранск, 14 мая, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу по обвинению по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») бывшего зампреда правительства — министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Он арестован на два месяца — до 12 июля текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево» и переправлен в Мордовию. По версии следствия, в 2015 году, фактически являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», он вместе с председателем Совета директоров банка дал взятку в размере 7 млн рублей главе нацбанка Мордовии — регионального отделения Центробанка России за отзыв предписания по итогам проверки банка, которая выявила нарушения, что могло привести к отзыву лицензии.

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