Женева, Швейцария, , 20:55 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 717 513 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 043 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 14 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 160 813 869 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 3 339 002 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 745 256 выявленных заболевших и 13 262 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.