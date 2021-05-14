Горловка, ДНР, , 20:52 — REGNUM Район посёлка Широкая Балка на западной окраине Горловки (ДНР) подвергся обстрелу из миномётов калибра 120 мм со стороны ВСУ вечером 14 мая, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

Обстрел украинские боевики начали в 18:32 мск. В сторону посёлка было выпущено 15 мин.

Читайте также: ВСУ обстреляли территорию ДНР из миномёта

Как сообщало ИА REGNUM, ранее район села Безыменное в ДНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ из миномётов калибра 82 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: Боец ДНР погиб недалеко от посёлка Пески