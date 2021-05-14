14 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Воронеже получила продолжение история со сносом исторического здания хлебозавода №1. 14 мая Ленинский суд города сократил сумму штрафа компании-застройщику в пять раз – со 750 тыс. рублей до 150 тысяч.

Зоя Емельянова, , 21:41 — REGNUM В Воронеже получила продолжение история со сносом исторического здания хлебозавода №1. 14 мая Ленинский суд города сократил сумму штрафа компании-застройщику в пять раз — с 750 тыс. рублей до 150 тысяч.

Хлебозавод №1 в Воронеже Hleb1.vrn.ru

Снос хлебозавода в центре Воронежа стал самым громким архитектурным скандалом для города в 2020 году. Здания, входящие в комплекс бывшего хлебозавода №1 в Воронеже, были снесены в ноябре-декабре, несмотря на активные протесты и общественников, и горожан, несмотря и на пристальное внимание СМИ. На момент сноса здания не были признаны объектом культурного наследия, а охранный статус постройки получили, когда от них уже мало что осталось.

В феврале Ленинский районный суд признал застройщика «Выбор-Север» (является структурой крупной строительной компании «Выбор», контролируемой депутатом Воронежской облдумы) виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия и назначил штраф в размере 750 тыс. рублей. Однако компания обжаловала решение районного суда Воронежа, и в апреле облсуд отменил назначение штрафа. Сегодняшнее решение стало результатом пересмотра этого дела.

Об этом: Воронежский суд в пять раз сократил штраф за снос исторического хлебозавода

Здание хлебозавода №1 в Воронеже. Архивное фото Hleb1.vrn.ru

«Как жаль завод. Какой пекли хлеб, булочки, и все было очень вкусно. Бегали в магазин за теплым хлебом. Детство, пахло хлебом на всех улицах рядом. Кому он помешал?» — комментируют в соцсетях горожане ситуацию со сносом завода.

«А у нас была пожилая родственница, жила она в Москве, а детство ее и юность прошли в Воронеже. Когда сносили хлебозавод, мы рассказали ей по телефону об этом, она расстроилась и рассказала, как она в годы войны, стоя в очереди за хлебом, на кирпичах гвоздем выцарапывала даты. Интересно, когда принимают решения о сносе старых зданий, кто-нибудь задумывается о том, что это чья-то память, воспоминания, жизнь. А ведь эти обрывочные воспоминания и есть история города, его не только прошлое, но и настоящее, потому что без прошлого нет будущего», — написала Ира Н.

«И, главное, никто не будет отвечать за снос памятника… Деньги нужным людям рот заткнут», — считает Лариса Д.

«Прохожу мимо почти каждый день и чуть не плачу…» — написала Людмила З.

«Думаю, что нельзя давать разрешение на застройку этого места. Можно создать там зелёную зону тихого отдыха для мамочек с детьми и пенсионеров. Но, конечно, я прекрасно понимаю, что деньги сделают свое дело. Сегодня это главный двигатель всего происходящего. И никто думать о народе не собирается. А наши архитекторы уже и так задавили город своими жуткими «шедеврами». Хорошая же память останется потомкам о нашей «прогрессивной эпохе»… Позор…» — написала ещё одна участница обсуждения.

«Восстанавливать — это нереально, а построить на месте сквер было бы хоть каким-то наказанием для виновников произошедшего», — поддерживает идею другой пользователь.

«Считаю, что тот, кто сломал, — должен восстановить. Тем более что ресурсы он для этого имеет», — уверена Инна Д.

Здание хлебозавода №1 в Воронеже Hleb1.vrn.ru

«Когда к власти пришли большевики, они не разрушали заводы и фабрики. Они перевели всё это в государственное ведомство и продолжали работать!!! Все предприятия, построенные в царское время, полноценно работали на благо народа, расширялись, обновлялись и продолжали приносить пользу народу. А теперь пришли новые буржуи, которым плевать на всех, на архитектуру. И понятие Родины у них заключается в деньгах», — написала Любовь.

«Там до сих пор улица пахнет хлебом. А вид как после бомбежки. Ужас. Хоть бы совсем расчистили», — пишет Татьяна И.

«И теперь ситуация «ни туда — ни сюда». И муравейника с квартирками, на который у нас большой спрос, нет, и исторического завода с краснокирпичной трубой нет. Поздно пить боржом — теперь муравейник пусть строят, снесли же всё», — сокрушается Женя Л.