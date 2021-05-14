Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонные переговоры, сообщает 14 мая пресс-служба Госдепа.

Переговоры прошли на фоне начавшегося вывода войск США из Афганистана.

«Два лидера обсудили важность общенационального единства в Афганистане на данном этапе, а также региональные усилия по продвижению мирного процесса», — указано в сообщении.

Отмечается, что Блинкен заверил Гани, что США будут поддерживать Афганистан и его структуры безопасности.

Кроме того, глава Госдепа выразил соболезнования по поводу последних терактов в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Ашраф Гани заявил журналистам, что он опасается вспышки гражданской войны после ухода войск США из страны.

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