Вашингтон, 14 мая 2021, 20:42 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонные переговоры, сообщает 14 мая пресс-служба Госдепа.
Переговоры прошли на фоне начавшегося вывода войск США из Афганистана.
«Два лидера обсудили важность общенационального единства в Афганистане на данном этапе, а также региональные усилия по продвижению мирного процесса», — указано в сообщении.
Отмечается, что Блинкен заверил Гани, что США будут поддерживать Афганистан и его структуры безопасности.
Кроме того, глава Госдепа выразил соболезнования по поводу последних терактов в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Ашраф Гани заявил журналистам, что он опасается вспышки гражданской войны после ухода войск США из страны.
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