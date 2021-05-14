Донецк, , 20:39 — REGNUM Защитник Народной милиции ДНР погиб при тушении пожара на объекте гражданской инфраструктуры, устроенного ВСУ, сообщает 14 мая донецкое оборонное ведомство.

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Уточняется, что военнослужащий ДНР погиб недалеко от посёлка Пески во время тушения пожара в межпозиционной зоне.

Пожар, по данным Народной милиции, целенаправленно устроен украинскими боевиками. Защитники Народной милиции ДНР экстренно подключились к борьбе с огнём, угрожавшим объектам гражданской инфраструктуры.

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