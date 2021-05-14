Рим, , 20:36 — REGNUM Единственная остающаяся в оппозиции крупная итальянская партия — «Братья Италии» Джорджи Мелони впервые вышла на второе место в общенациональном рейтинге, таковы итоги опроса EMG, опубликованные в пятницу, 14 мая.

Рейтинг «Братьев Италии» вырос на 0,8% до 18,5%.

Лидерство сохраняет другая правоцентристская партия — «Лига» Маттео Сальвини, которая входит при этом в правящую широкую коалицию (22,2%, рост 0,1%). Еще одна правая партия, входящая в состав коалиции, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, может рассчитывать на 6,9% голосов (рост 0,1%).

Сформировавшие предыдущее правительство и входящие в состав нынешней коалиции популисты из «Движения 5 звезд» и леволибералы из Демократической партии могут рассчитывать на 18,4% и 16,9% голосов соответственно.