Дамаск, 14 мая, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Сирийской компартии (объединенной) Наджм ад-Дин аль-Харит в эксклюзивном интервью Синьхуа отметил огромные успехи и гигантские перемены в Китае под руководством КПК. Об этом агентство сообщает 14 мая, подчеркивая, что сирийский политик посещал КНР дважды — в 2004 и 2016 годах и был поражен прошедшими за это время в стране переменами.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

Важнейшим достижением, показывающим эффективность системы общественного здравоохранения КНР, Н. ад-Дин аль-Харит назвал борьбу с эпидемией коронавируса, успех в которой он связал с эффективностью принятых властями страны мер. Другим крупным достижением, отметил лидер Сирийской компартии, поздравив Китай со 100-летием КПК, является преодоление бедности и нищеты. Высокой оценки также была удостоена концепция единой судьбы человечества, побуждающая все народы к пониманию того, что общим домом является Земля.

Рассуждая о межпартийных связях, Н. ад-Дин аль-Харит отметил общность позиций двух партий по всем принципиальным вопросам текущей мировой повестки.