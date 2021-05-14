Йошкар-Ола, , 20:33 — REGNUM В Йошкар-Оле 42-летней сотруднице городской администрации предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

По данным следствия, в апреле текущего года женщина в ходе проверки одного из торговых центров в городе выявила нарушения, совершенные индивидуальным предпринимателем. Она потребовала косметику на 25 тыс. рублей, обещая смягчить наказание. При этом фактически она не могла влиять на назначение административного наказания и не собиралась выполнять договоренность.

Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. В отношении чиновницы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, специалиста отдела экономики администрации Бураевского района Башкирии заподозрили в причинении бюджету местной администрации особо крупного ущерба при заключении муниципальных контрактов на закупку жилья для детей-сирот. По версии следствия, при оформлении муниципальных контрактов на покупку жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подозреваемый нарушил требования аукционной документации и включил в 10 муниципальных контрактов на общую сумму более 12 млн рублей оплату агентских услуг супруга его родной сестры, который выступил риелтором со стороны продавцов жилых помещений и обеспечил их подписание.

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