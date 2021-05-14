14 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе, а также против 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами.

Мирослава Романенко, , 22:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам состоявшегося сегодня, 14 мая, заседания СНБО. Украинский лидер отчитался о том, что после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции были применены в отношении 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Помимо этого, был поднят вопрос о государственных землях и домах в резиденциях в Конча-Заспе и Пуща-Водице в Киевской области, которыми во времена предыдущего президента за очень символическую плату начали пользоваться «ряд непонятных лиц».

Арман Гийомен. Маленькие воры. 1885

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «#МОНТЯН!», «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что самых известных олигархов (например, Петра Порошенко) санкции обошли.

«Территория 404… Санкции вводят тогда, когда собственная судебная система не может дотянуться до жертвы. Т. е. США вводят санкции против Китая и РФ, а этот овощ тупо против своих же граждан вводит санкции. Такое есть хоть в одной стране мира? Даже Зимбабве и Сомали так низко не упали», — написал Roman BornInUSSR.

«Почему-то не воспринимается как что-то важное… Избирательно как-то. Не ко всем весна пришла, к кому нужно было…» — добавила Инна Инна.

Николай Дубовской. Вечер на Украине

«Так чего их искать, все и так знают, что они сидят в Раде!» — пишет 19zenit85.

«А «шоколадный» (Петр Порошенко. — М. Р.) тоже есть в списке воров? Хотя он не вор в законе, а вор-беспредельщик. Поэтому, наверное, он в список не попал», — написал Аркадий.

«Мне он спустя эти пару лет стал напоминать Саакашвили почему-то», — добавил Yulian.

«Наши в России тоже что-то такое про воров в законе принимали, давненько уже, правда. Но наши скучные, а здесь артистические замашки налицо», — написала Анна.

«Весь этот криминал — это его окружение. Кого он обманывает. Кого посадит, своих? Да не смешите мои тапочки», — отметил Юрий1966.

«Интересно, а поступление в бюджет было от избавления страны от воров? Или уже попилили?» — задалась вопросом Наталья В.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

«Главное, чтобы костюмчик сидел», — добавила Анджела.

«Наконец-то Аль Капоне, Фрэнк Костелло, Чарльз Лучано, Карло Гамбино… ответят за всё!!!» — иронизирует НТС.

«Давай санкции против МВФ», — призвал Виталя Виталя.

«Ну и норм, но по поводу домов в Конча-Заспе, думаю, что очередной треп. Так и не понял, зачем выносить это обсуждение до проведения каких-либо действий? Похоже на обилечивание, в противном случае уже бы выселили, а потом был отчет о проделанной работе», — отметил ТЕХНО.

«А где можно увидеть список лиц, а именно воров (граждан Украины), попавших под санкции?» — спросил Babyboo.

«Дурдом, ей-богу. Такое ощущение, как будто гопники на районе, а не государство…» — пишет Kas Kasat.

«Плачу… Об этом объявляет президент страны, пусть… даже и недостраны, но… это шо, работа президента — про воров в законе трещать?» — спросил Денис.

«Зачем столько человеко-часов тратить, собрались один раз и объявили санкции всем гражданам Украины, а также всего мира, ну кроме американцев. Всем гражданам Украины заблокировать счета и повесить браслеты. Хеппи-энд», — написал Каш Нат.

«То есть? А украинскую пятёрку Форбс в упор не видно?» — спросила Юля.

По законам джунглей Цитата из м∕ф «Книга джунглей». Реж. Вольфганг Райтерман. 1967. США

«Поздравляю всех, весна пришла», — заявил Зеленский. Так вот ты какая, весна! Наглая рожа наслаждающегося свободой Порошенко и его окружение — это весна. Богатеющие олигархи — это весна. Растущая коммуналка — это весна. Санкции пачками против не пойми кого, без суда и следствия, незаконные лишения гражданства, изнасилование конституции вообще и Конституционного суда в частности — тоже весна. Та ну вас на фиг с такой весной, Владимир Александрович!» — написал одесский журналист Юрий Ткачёв в своем телеграм-канале.

«Слушайте, а меня одного смущает озвученная Зеленским цифра в 557 воров в законе, на которых наложат санкции? Ну в смысле, по состоянию на 2019 год, по данным «Прайм крайм» (которые именно предметно ворами в законе занимаются), их в мире всего было 444. А украинская полиция в том же году насчитала, цитирую, 15−25 воров в законе в Украине, а с теми, кто время от времени в Украину понаезжает — около 50. А тут 557, да ещё плюс 111 иностранцев. Ну-ну», — резюмировал Ткачёв.

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